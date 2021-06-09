Глава Национального энергохолдинга Бакыт Сыдыков сообщил, что энергетическая система в Кыргызстане остается в плачевном состоянии.
«Если не будут приняты решительные шаги по стабилизации ситуации, то энергетическая система Кыргызстана может быть разрушена, Токтогульская ГЭС может быть остановлена», — сказал главный энергетик.
По его словам, низкий уровень воды в Токтогульском водохранилище, увеличение объемов потребления электроэнергии, нагрузка на подстанции и устаревшее оборудование не дают повода для оптимизма.
«Мы можем оказаться в затянувшемся социально-экономическом кризисе. Ситуацию усугубила политика экономического регулирования, которую проводили в этой отрасли в последние годы. Гидроэнергетическая отрасль находится в тяжелом положении. Токтогульская ГЭС работает в экстремальных условиях», — сказал Сыдыков.
Президент Садыр Жапаров предложил новую тарифную политику на электроэнергию, согласно которой для основных потребителей 1 кВт/час стоит 1 сом 48 тыйынов. Министр промышленности и энергетики Кубанычбек Турдубаев сообщил, что новая тарифная политика выдвинута на общественное обсуждение и окончательное решение будет принято в августе 2021 года.
Источник: газета «Факты.kg» №12 от 08.06.2021 / стр. 3, перевод: gezitter.org
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