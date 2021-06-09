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Маматалиев: Будет отменен первоначальный взнос при ипотечном кредитовании

Бишкек, "Саясат. kg". Государственной ипотечной компании следовало бы достойно вести свою работу, соответствовать своему статусу.

«Государственной ипотечной компании следовало бы достойно вести свою работу, соответствовать своему статусу. Но на деле доходы врачей и учителей не соответствуют запрашиваемым банками суммам, поэтому их мечта обрести жилье остается несбыточной. Поэтому предлагается отменить первоначальный взнос при ипотечном кредитовании, так как доходы госслужащих ограничены», — заявил депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев. Так он выразился в интервью радио «Парламент».

«4% ставку при ипотечном кредитовании вполне можно осилить. Вот такие предложения были озвучены. А при 8% ставке в расчет попадает и маржи банков, поэтому для большинства госслужащих получение жилья оказывается недостижимой задачей», — сказал он.

Источник: Sayasat.kg, перевод: gezitter.org

           

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