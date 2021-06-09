Абыкеев: Даже если не думаем о себе, подумаем о детях, прекратим защищать коррупционеров!

Бишкек, "Саясат. kg". Начнем перемены с себя!

«Кыргызы. Начнем перемены с себя! Даже если это родственник, вора нужно называть вором! Конечно, кыргызский нрав такой, что ты сочувствуешь родственнику. Но если мы не изменимся, если страна не встанет на ноги, если не избавимся от коррупционеров, то это чувство сочувствия будут вынуждены испытывать наши дети, внуки, они будут мучиться. Если мы и не думаем о себе, подумаем о будущем поколении. Нельзя оставлять им страну, которую разграбили воры и коррупционеры. У нас нет такого права», — пишет писатель Чолпонбек Абыкеев.

Источник: Sayasat.kg, перевод: gezitter.org