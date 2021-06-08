Повышение тарифов. Почему по закону нельзя увеличить плату за проезд

Пятидневная забастовка, похоже, для перевозчиков пройдет практически бесследно.

Только двум фирмам выписали штрафы по 13 тысяч сомов, 34 получили предписания городского управления Агентства автотранспорта при Министерстве транспорта.

Лицензии не отзовут

В ведомстве утверждают, что действуют строго в рамках закона о лицензионно-разрешительной деятельности. Он предусматривает четыре вида взысканий. За однократное нарушение лицензионных требований может быть вынесено предупреждение, за двукратное — наложен штраф. За трехкратное — на срок до трех месяцев приостановлено действие лицензии и (или) разрешения субъекта, ранее получившего предупреждение и штраф.

Автоматическое прекращение действия лицензии за многократные нарушения законодательством не предусмотрено. Это может быть сделано только по решению суда.

«Две компании в январе уже получали предупреждение, поэтому им выписан штраф», — объяснили в городском управлении.

Не мытьем, так катаньем

Требование у водителей маршруток одно — повысить тариф на проезд. Продавливают они его радикально — периодически устраивая забастовки в полной уверенности, что без них в городе наступит транспортный коллапс. Раньше так и было — имеющиеся у муниципалитета автобусы и троллейбусы с нагрузкой не справлялись. Люди были вынуждены добираться либо на такси, либо на попутках, или идти пешком.

На этот раз обошлись малой кровью. На помощь столице, как обычно, пришли активисты, организовавшие транспорт, автобусами поделились ведомства, компании, фонды. Водители маршруток намеревались стоять «до конца», но через пять дней все же вышли на линии. Мэрия пообещала решить вопрос до сентября, и даже внесла соответствующий проект постановления в Бишкекский городской кенеш.

Предлагается повысить стоимость проезда в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутных такси — до 15 сомов. Увеличится и тариф на проезд в микроавтобусах для пенсионеров по возрасту — до 8 сомов (с 9.00 до 17.00 ежедневно).

Нарушения закона

По словам директора Общественной организации по защите прав потребителей Виктора Горева, повышение тарифа идет с нарушением законов. Прежде всего потому, что тариф можно устанавливать только для юридических лиц — перевозчиков.

Лицензии на перевозку пассажиров получают фирмы, а у владельцев микроавтобусов их нет. Они не ведут финансовую деятельность как юридические лица, а значит, их расходы не могут быть основанием для повышения тарифа.

«В соответствии с «Положением правительства о порядке определения цен (тарифов) на товары (работы, услуги) хозяйствующих субъектов, регулируемых государством» от 18 февраля 2013 года, при разработке тарифов субъекты предпринимательства обязаны предоставлять данные о своих доходах и расходах. Однако у фирм-перевозчиков они не показаны в финансовой деятельности», — отметил он.

Доходы этих юридических лиц напрямую зависят от пассажиропотока, который нигде не учитывается и по которому налоговая инспекция не проводит хронометраж и мониторинг.

А расходы зависят от эксплуатационных расходов на покупку запчастей, ремонт автотранспортного средства, приобретение ГСМ (бензин, дизельное топливо, автомасла). Все они должны быть подтверждены товарными чеками, которые в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» фиксируются и отражаются в финансово-бухгалтерской документации перевозчиков.

Но у них нет собственных автопарков. Водители работают на своих или арендованных микроавтобусах — значит они, а не фирмы несут расходы. - Виктор Горев

«Компании-перевозчики же получают с каждого наличными денежные средства в размере примерно от 1 тысячи 800 до 3 тысяч сомов в сутки «за маршрут», — продолжил Виктор Горев.



Анализ регулятивного воздействия на проект постановления Бишкекского горкенеша «О внесении изменений в некоторые постановления БГК в сфере транспорта», добавляет Виктор Горев, разработан без учета доходов юридических лиц — перевозчиков от пассажиропотока.

«Должностные лица мэрии и Минэконома пошли на сговор, фальсификацию и извращение сути организации эксплуатации транспортных средств при перевозке пассажиров на маршрутных такси. Они умышленно исключил из АРВ доказанные доходы и эксплуатационные расходы юридических лиц — перевозчиков по финансово-бухгалтерской документации, как того требует положение», — добавил он.

По его мнению, такая система приводит к тому, что бюджет недополучает огромные средства от фирм-перевозчиков.

«Создана коррупционная ситуация, при которой частники — владельцы бусиков, работая по патенту, не оплачивают налоги в зависимости от пассажиропотока. А юридические лица — перевозчики не приходуют денежные средства в зависимости от пассажиропотока», — отметил он.

В итоге управление транспорта мэрии Бишкека пытается рассчитать тариф на основе себестоимости перевозок для отдельного владельца микроавтобуса.

«Но это еще одна афера. Это подлог документов и фальсификация результатов измерений, учета и мониторинга. Ведь в Кыргызстане нет утвержденной правительством и зарегистрированной в Министерстве юстиции методики формирования экономически обоснованных тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом. Пассажиропоток и себестоимость перевозок должны измерить и рассчитать независимые оценщики. В управлении транспорта сертифицированных специалистов — оценщиков нет», — отметил он.

Виктор Горев подчеркивает, что грамотная тарифная политика всегда ведет к развитию любого производства, в том числе и процесса перевозки пассажиров. По его мнению, тарифы необходимо стимулировать, а конкуренцию развивать.

Но увеличение стоимости проезда должно соответствовать коренному изменению качества и безопасности услуг в лучшую сторону. А за время пятидневной забастовки о качестве перевозки пассажиров не упомянул ни один чиновник или депутат Жогорку Кенеша.

А ведь каждый день сотни горожан подвергаются риску, передвигаясь в переделанных кустарно-грузовых бусиках, которые всегда переполнены. Но на это закрывают глаза — и те, кто выдает лицензии фирмам, и те, кто призван следить за соблюдением Правил дорожного движения, и те, кто отвечает за техническое и санитарное состояние. Так и будут горожане каждый день ощущать себя сельдями в бочках, передвигаясь в транспорте. При этом сами перевозчики признаются, что не забивать салоны не получится. Потому что альтернативы у людей нет, муниципальный транспорт в те же жилмассивы не заходит, а желающих уехать, особенно в часы пик, намного больше, чем помещается в салон. Мэрия обещает, что уже в июле придет первая партия автобусов. Но по каким маршрутам они будут курсировать, пока неизвестно.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196793/