Депутат Исманов об исчезновении Орхана Инанды: «И какой инвестор после этого придет в страну?»

Седьмого июня в парламентском комитете заслушана информация по факту исчезновения Орхана Инанды.
«Это не принесет хорошего имиджу государства. Он рано или поздно будет найден. Однако как в ситуации с пресловутым Азизом Батукаевым авторитет государства упадет еще ниже. Мы должны работать оперативно и защитить наших граждан. Мы говорим про привлечение инвестиций. Но какой инвестор придёт, если происходит такое? Начинается туристический сезон. Какой турист после такого приедет в страну? Мы все понимаем ситуацию, но сказать не можем», — отметил депутат Самат Исманов.
Источник: super.kg, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!