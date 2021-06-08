Депутат Исманов об исчезновении Орхана Инанды: «И какой инвестор после этого придет в страну?»

Седьмого июня в парламентском комитете заслушана информация по факту исчезновения Орхана Инанды.

«Это не принесет хорошего имиджу государства. Он рано или поздно будет найден. Однако как в ситуации с пресловутым Азизом Батукаевым авторитет государства упадет еще ниже. Мы должны работать оперативно и защитить наших граждан. Мы говорим про привлечение инвестиций. Но какой инвестор придёт, если происходит такое? Начинается туристический сезон. Какой турист после такого приедет в страну? Мы все понимаем ситуацию, но сказать не можем», — отметил депутат Самат Исманов.

Источник: super.kg, gezitter.org