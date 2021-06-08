Исчезновение Орхана Инанды: МВД не может проверять посольство Турции

Но мы направили письмо, где указали, что есть информация о том, что он (Орхан Инанды) находится в здании.
МВД не может проверить здание посольства Турции в Бишкеке, у него нет таких полномочий, сказал 7 июня заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.
Рейхан Инанды, супруга пропавшего в ночь на 1 июня президента международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды, распространила заявление, сказав, что ее муж находится в посольстве Турции.
Депутат Абдывахап Нурбаев спросил, проверили ли сотрудники милиции заявление супруги Рейхан Инанды
«В рамках проверки мы отправили письмо в МИД и посольство. Но, как вы знаете, по соглашению у каждого посольства имеется неприкосновенность, поэтому такое возможно только с разрешения президента Эрдогана (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана), руководителя этой страны.
Но мы направили письмо, где указали, что есть информация о том, что он (Орхан Инанды) находится в здании. Пока не получили информацию», — сказал заместитель министра.
В ночь на 1 июня стало известно о пропаже одного из основателей международного образовательного учреждения «Сапат», гражданина Кыргызстана Орхана Инанды. Он вышел из дома приблизительно 18:00. В 21:00 31 мая он связывался с женой по телефону. В 4:20 ночи полицию поступила информация об исчезновении Орхан Инанды.
Акция перед Домом правительства продолжилась 7 июня. Собравшиеся требуют найти президента «Сапата» Орхана Инанды.
Сегодняшняя акция началась в 10:00. В ней участвуют выпускники, преподаватели и родители учащихся «Сапата».
Митингующие заявили, что акция будет продолжаться, пока не будет найден Орхан Инанды, и разошлись приблизительно в 12:00.
Источник: Баракелде, gezitter.org
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