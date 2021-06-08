Исчезновение Орхана Инанды: МВД не может проверять посольство Турции

Но мы направили письмо, где указали, что есть информация о том, что он (Орхан Инанды) находится в здании.

МВД не может проверить здание посольства Турции в Бишкеке, у него нет таких полномочий, сказал 7 июня заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.

Рейхан Инанды, супруга пропавшего в ночь на 1 июня президента международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды, распространила заявление, сказав, что ее муж находится в посольстве Турции.

Депутат Абдывахап Нурбаев спросил, проверили ли сотрудники милиции заявление супруги Рейхан Инанды

«В рамках проверки мы отправили письмо в МИД и посольство. Но, как вы знаете, по соглашению у каждого посольства имеется неприкосновенность, поэтому такое возможно только с разрешения президента Эрдогана (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана), руководителя этой страны.

Но мы направили письмо, где указали, что есть информация о том, что он (Орхан Инанды) находится в здании. Пока не получили информацию», — сказал заместитель министра.

В ночь на 1 июня стало известно о пропаже одного из основателей международного образовательного учреждения «Сапат», гражданина Кыргызстана Орхана Инанды. Он вышел из дома приблизительно 18:00. В 21:00 31 мая он связывался с женой по телефону. В 4:20 ночи полицию поступила информация об исчезновении Орхан Инанды.

Акция перед Домом правительства продолжилась 7 июня. Собравшиеся требуют найти президента «Сапата» Орхана Инанды.

Сегодняшняя акция началась в 10:00. В ней участвуют выпускники, преподаватели и родители учащихся «Сапата».

Митингующие заявили, что акция будет продолжаться, пока не будет найден Орхан Инанды, и разошлись приблизительно в 12:00.

Источник: Баракелде, gezitter.org