В кабмине обсудили проект Программы развития Баткенской области

Состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по разработке Программы социально-экономического развития Баткенской области, сообщает пресс-служба кабмина.
В ходе заседания был рассмотрен проект структуры и концепция программного документа. В заседании межведомственной рабочей группы приняли участие также депутаты Жогорку Кенеша.
По итогам заседания соответствующим государственным органам исполнительной власти поручено в кратчайшие сроки внести информацию, необходимую для продолжения работы по разработке Программы социально-экономического развития Баткенской области.
Следующее заседание межведомственной рабочей группы по разработке Программы развития Баткенской области пройдет непосредственно в Баткенской области.
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