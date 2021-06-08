Звезды сериала "Кухня" приехали в Кыргызстан и снялись для передачи телеканала "Россия-1"

Звезды сериала "Кухня" Ольга Кузьмина и Жаныл Асанбекова приехали в Кыргызстан и снялись в передаче "По секрету всему свету" телеканала "Россия-1".

Как сообщили в департаменте туризма, представители телеканала были приглашены для продвижения потенциала туризма страны на международной арене.

Съемочная группа телеканала прибыла в Кыргызстан и во время недельного тура по стране проводила съемки для серии телепередач "По секрету всему свету".

Департамент отмечает, что тур для съемочной группы был организован методом ашара. В организации помогали самые разные люди и организации - начиная от администрации президента и заканчивая спонсорами - частными лицами и фирмами, которые предоставили средства, товары и услуги.

В съемках принимали участие звезды сериала "Кухня" Ольга Кузьмина и Жаныл Асанбекова.



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