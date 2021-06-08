В России выявили 113 поддельных водительских прав и паспортов граждан Кыргызстана

Как сообщает МВД Кыргызстана, по установленным данным, все выявленные поддельные документы были изготовлены за рубежом.

За 5 месяцев 2021 года при содействии представительства МВД КР территориальные подразделениями полиции Москвы установили 113 фактов использования поддельных документов граждан Кыргызстана на территории России.

Как сообщает МВД Кыргызстана, по установленным данным, все выявленные поддельные документы были изготовлены за рубежом.

"Много случаев, когда поддельные документы используются также гражданами стран Центральной Азии, которые на территории России незаконно приобретают поддельные паспорта гражданина Кыргызстана и водительские удостоверения", - отмечает МВД.

Так, поддельных пластиковых водительских удостоверений и паспортов (ID-card образца 2004 года) использовали как граждане Кыргызстана, так и других стран Центральной Азии. В частности, у граждан КР выявили 57 фактов, а у граждан других стран региона - 56, а именно 52 поддельных паспорта и четыре водительских удостоверения.

МВД отмечает, что изъятые документы не соответствуют государственным образцам, были изготовлены способом цветной струйной печати с изменением персональных данных.



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