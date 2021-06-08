Мухаммедкалый Абылгазиев госпитализирован в клинику "Бикард"

Бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев находится в клинике "Бикард".

Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Там ранее находился осужденный за коррупцию бывший зампредседателя таможенной службы Кыргызстана Райымбек Матраимов.



Мухаммедкалый Абылгазиев был переведен из СИЗО ГКНБ в частную клинику "Бикард" несколько дней назад по состоянию здоровья.

Напомним, что 21 мая 2021 года в Первомайском райсуде Бишкека продлевали меру пресечения для Абылгазиева в виде заключения под стражу до 26 июля 2021 года с содержанием в СИЗО ГКНБ.



Отметим, бывшего премьер-министра Абылгазиева обвиняют в незаконном обогащении. По информации ГКНБ, Абылгазиев, будучи премьер-министром, подписал постановление, по которому ЗАО "Кумтор голд компани" дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота. Общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тыс. гектаров, включая несколько ледников и заповедную территорию.

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