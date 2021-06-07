Патроны для РТ. Кто пытается вбить клин между Казахстаном и Кыргызстаном?

Министерство обороны Казахстана инициировало проект закона об оказании Таджикистану безвозмездной военно-технической помощи, опубликованного для общественного обсуждения на портале "Открытые НПА".

Таким образом Казахстан планирует передать Таджикистану следующее оборудование:

⁃ патроны с пулей ПС 5,45 мм - 3 млн 240 штук;

⁃ патроны 23 мм - 20 тыс. 76 штук;

⁃ выстрелы минометные 82 мм - 10 тыс. штук.

Совпадение это или нет, но удивительным образом военная помощь Таджикистану совпала по времени с сегодняшними событиями на границе, когда с таджикской стороны наблюдалось скопление военнослужащих и военной техники.

Можно, конечно, предположить, что это просто совпадение, но смущает один момент. Ещё в феврале этого года Министерство обороны Казахстана планировало оказать безвозмездную военно-техническую помощь как Таджикистану, так и Кыргызстану. Оба проекта закона были опубликованы для общественного обсуждения.

Теперь же мы видим, что о военной помощи нашей стране больше нет ни слова, а Таджикистану возможна будет оказана поддержка, так как после общественных обсуждений законопроект должен быть вначале одобрен парламентом РК. С другой стороны, возможно Казахстан действует в рамках помощи России. Как известно, Кремль приложил много усилий и денег для того, чтобы Таджикистан стал страной, способной противостоять проникновению из Афганистана.

Законопроект для общественного обсуждения на казахстанском сайте появился 3 июня и не исключено, что Таджикистан просто решил воспользоваться этим совпадением. По крайней мере, в СМИ Таджикистана данная военная помощь Казахстана преподносится общественности чуть ли не как поддержка союзника в войне.

Остаётся только надеяться, что депутаты парламента Казахстана осознают, что кто-то намерено вбивает клин между нашими странами. Ведь что ни говори, но от их решения в какой-то степени зависит мир в ЦА.



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