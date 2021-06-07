ДТП с кортежем президента. Главу СГО прооперировали

Начальника Службы государственной охраны, пострадавшего в ДТП с участием кортежа президента, прооперировали.
Вмешательство прошло успешно. Об этом редакции Kaktus.media рассказал министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.
По его словам, у пострадавшего сломана правая ключица. "Что касается остальных пострадавших, то у них все нормально. Необходимое лечение получают", - сказал глава Минздрава.
Напомним, 4 июня во время пребывания президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Иссык-Кульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машин сопровождения.
В автомобиль, закрепленный за сопровождающими лицами, на участке автодороги возле села Ананьево Иссык-Кульского района врезался выехавший на встречную полосу легковой автомобиль.
По предварительной информации, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля находился в нетрезвом состоянии.
В результате ДТП пострадали пятеро. Погиб сотрудник 9-й службы ГКНБ - личный врач Садыра Жапарова.
URL: https://kaktus.media/439992
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!