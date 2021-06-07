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Общество
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ДТП с кортежем президента. Главу СГО прооперировали

Начальника Службы государственной охраны, пострадавшего в ДТП с участием кортежа президента, прооперировали.

Вмешательство прошло успешно. Об этом редакции Kaktus.media рассказал министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, у пострадавшего сломана правая ключица. "Что касается остальных пострадавших, то у них все нормально. Необходимое лечение получают", - сказал глава Минздрава.

Напомним, 4 июня во время пребывания президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Иссык-Кульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машин сопровождения.

 
В автомобиль, закрепленный за сопровождающими лицами, на участке автодороги возле села Ананьево Иссык-Кульского района врезался выехавший на встречную полосу легковой автомобиль.

По предварительной информации, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля находился в нетрезвом состоянии.

В результате ДТП пострадали пятеро. Погиб сотрудник 9-й службы ГКНБ - личный врач Садыра Жапарова.

 
URL: https://kaktus.media/439992

           

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