Почему мэрия Бишкека на протяжении двух лет прячет новые автобусы?

Бишкек, "Саясат. kg". В прошлом году в это время я снимал для телевидения автобусы, которые пылились в гараже.

— Уважаемая мэрия! Почему на протяжении двух лет вы не ставите на линию новые автобусы компании «Шыдыр жол»? В прошлом году в это время я снимал для телевидения автобусы, которые пылились в гараже. Директор компании говорил, что городские чиновники, отвечающие за транспорт, запросили взятку, даже 1-2 сотрудника уже были задержаны при получении взятки, но ситуация не изменилась. Он был готов дать одноразовую взятку, но чиновники затребовали у него ежедневные проценты с доходов. Почему бы сейчас не запустить эти автобусы, народу стало бы легче.

Омурбек Тиллебаев, Источник: Sayasat.kg