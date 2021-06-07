Качкынбек Булатов: Есть около 400 сломанных автобусов, вот где воруют, мэрия в этом заинтересована

Бишкек, "Саясат. kg". Их нужно привлечь к ответственности и отозвать лицензии.

— На протяжении нескольких дней обслуживающие маршрутные такси компании устраивают саботаж в нашей стране. Их нужно привлечь к ответственности и отозвать лицензии. Необходимо за короткое время вернуть на линии маршрутки. В данное время около 400 сломанных автобусов стоят в частных гаражах, уплачиваются деньги за стоянку. Нужно продать эти сломанные автобусы в частные руки и вернуть на линию. Купившие эти автобусы сами его починят. А когда начнут работу – окупят расходы. Мэрия же перечисляет миллионы за стоянку этих сломанных автобусов. Вот где воруют, мэрия в этом заинтересована. Это воровство стало большой проблемой для нас. Дети не могут попасть на занятия или практику.

Источник: Sayasat.kg