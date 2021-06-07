ОАО «МАМ» предупреждает пассажиров прибывать за 4-5 часов до вылета, если собираются сдавать ПЦР-тест в аэропорту «Манас»

Бишкек, "Саясат. kg". ОАО «Международный аэропорт «Манас» предупреждает пассажиров, улетающих заграницу, прибывать за 4-5 часов до вылета, если собираются сдавать ПЦР-тест в аэропорту «Манас».

Напоминаем, что в главной воздушной гавани Кыргызстана 31 мая 2021 года начала функционировать новая ПЦР лаборатория AMSBIO, где есть возможность сдачи срочного анализа на COVID-19 методом ПЦР.

На сегодняшний день сдать ПЦР-тест можно только в дневное время с 8:00 до 18:00 на 2 этаже аэропорта «Манас».

Преимущество лаборатории AMSBIO:

- 100 % гарантия результата, поскольку будет использоваться новейшее оборудование и реагенты, не имеющие аналогов в Кыргызстане и СНГ.

- За счет новейшего оборудования ПЦР-тест делается в быстром режиме: за 1,5-2 часа (3499 сомов) и за 4-5 часов (2399 сомов).

- ПЦР-тест можно сдать в аэропорту «Манас» перед вылетом за границу (кроме Российской Федерации, пока компания не стала участником приложения «Путешествую без COVID-19»).

- Результаты ПЦР-теста приемлемы для выезда за границу, так как компания AMSBIO прошла аккредитацию в Министерстве здравоохранения КР. и будет являться.

- Результаты ПЦР-теста можно получить на сайте www.amsbiolab.kg или получить распечатанную справку на 3-х языках на 1 этаже аэровокзала «Манас».

Стоить отметить, что корейская компания AMSBIO намерена развить сеть лаборатории в Кыргызстане. Лабораторные исследования ПЦР данной компании будут проводиться на новейшем современном оборудовании последнего поколения и импортных реагентах. Данное оборудование распознает все штаммы COVID-19 и широко используется во всех развитых странах как США, Корея, ОАЭ и др..