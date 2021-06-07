"Запретить рекламу жирной и сладкой пищи". Евгения Строкова озаботилась питанием детей

В Кыргызстане много детей с ожирением, сахарным диабетом, помолодели инсульты и инфаркты.

Это связано как с загрязнением окружающей среды, так и с питанием. Об этом на круглом столе "Продвижение здорового питания среди детей" сообщила депутат Евгения Строкова. Она перечислила, что необходимо сделать для решения этой проблемы.

"Первое, что мы хотим сделать, - это профилактика заболеваний. И один из ее компонентов - здоровое питание. Необходимо повысить ответственность родителей и тех лиц, которые работают с детьми, для того чтобы питание детей было правильным. И самое главное, чтобы оно было здоровым. В первую очередь для этого сейчас инициируют закон. Он уже висит на сайте Жогорку Кенеша, по тому же закону о рекламе, чтобы не рекламировали жиросодержащие, солесодержащие и сахаросодержащие продукты, которые в первую очередь вредят здоровью наших детей", - сказала Строкова.

По ее словам, необходимо "ограничить рекламу нездоровых продуктов в то время, когда дети находятся, так сказать, в активной фазе - с 8 утра и до 10 вечера".



"Чтобы этой рекламы не было на телевидении. И, конечно, чтобы не рекламировали такие продукты в школе и по городу мы не видели данную рекламу. То же самое, что с алкоголем и табачными изделиями", - пояснила нардеп.

К чему еще приводит нездоровое питание? Специалисты отметили, что в первую очередь к низкорослости, торможению умственного развития, частым простудным заболеваниям. По данным экспертов, дети, которые недостаточно потребляют витаминов и микроэлементов, чаще болеют, менее устойчивы к воздействию вредных факторов, сложнее преодолевают переходный возраст.

"Здоровье взрослых неотделимо от здоровья детей, потому что взрослые являются примером для детей. Они едят то, что едят их родители. Вряд ли кто-то дома готовит отдельно для детей и отдельно для себя. Плохой пример заразителен. Мы хотим сделать так, чтобы и хороший пример стал заразительным", - заключила Евгения Строкова.



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