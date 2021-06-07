Скончался известный сатирик, юморист Рахман Разыков

Скончался известный юморист и сатирик Рахман Разыков.

Об этом редакции Kaktus.media сообщила его семья.

"Скончался сегодня утром в Оше. Ему было 66 лет", - сказали они.

Рахман Разыков родился 12 мая в 1955 году в селе Савай Кара-Суйского района Ошской области.





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