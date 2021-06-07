Повышение, защита... Названы задачи Совета по судебной и правоохранительной деятельности

Глава государства подчеркнул, что наиболее действенным способом разрешения любого социального конфликта является правовая защита.



Президент Садыр Жапаров сегодня, 7 июня, на первом заседании Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности определил его основные задачи. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Глава государства подчеркнул, что наиболее действенным способом разрешения любого социального конфликта является правовая защита.

"Цель по стабилизации гражданского общества будет реализована только тогда, когда будет решен ряд вопросов по оптимизации законодательных и правоприменительных процессов, а механизм судебной защиты будет использоваться законно и обоснованно", - сказал Жапаров. И пояснил, что именно для решения вопросов правовой защиты 31 марта этого года подписал указ о Совете по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности при президенте.

Основными задачами экспертной рабочей группы являются:

повышение эффективности и качества правосудия;

достижение прозрачности правоохранительной и судебной систем;

обеспечение гарантий судебной защиты прав и свобод человека и гражданина;

защита свободы слова и печати, свободы СМИ;

прекращение необоснованного и чрезмерного вмешательства уполномоченных органов в деятельность субъектов предпринимательства и усиление защиты законных прав инвесторов;

соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права, а также вступивших в силу международных договоров в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, которые являются неотъемлемой частью правовой системы;

повышение ответственности следственных органов и судей за качество отправления правосудия;

приведение законодательства в соответствие с нормами и международными стандартами международного права в области прав человека, обеспечение расширения судебной защиты прав и свобод граждан, повышение доступа к правосудию;

обеспечение реализации принципов открытости и прозрачности правосудия;

повышение доверия граждан к правосудию.

Экспертная рабочая группа работала с участием представителей судебной системы, правоохранительных органов, гражданского общества, независимых экспертов и представителей международных организаций.

Президент отметил, что эксперты подготовили проекты законов по наиболее актуальным вопросам и проблемам судебной системы и судопроизводства, состоящие из анализа и рекомендаций по ряду приоритетных направлений судебной реформы.



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