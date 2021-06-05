Началась эвакуация населения. Что происходит на границе?

В Чон-Алайском районе из местности Унжу-Булак эвакуируют стариков, женщин и детей.

Об этом сообщают местные жители.

Людей попросили периехать в населенный пункт Дароот-Коргон.

Официальные власти пока ситуацию не комментируют.

Бишкек24