Началась эвакуация населения. Что происходит на границе?

В Чон-Алайском районе из местности Унжу-Булак эвакуируют стариков, женщин и детей.
Об этом сообщают местные жители.
Людей попросили периехать в населенный пункт Дароот-Коргон.
Официальные власти пока ситуацию не комментируют.
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В Чон-Алайском районе из местности Унжу-Булак эвакуируют стариков, женщин и детей.
Об этом сообщают местные жители.
Людей попросили периехать в населенный пункт Дароот-Коргон.
Официальные власти пока ситуацию не комментируют.
Бишкек24
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