В Алайском районе разбился вертолет Сил воздушной обороны Ми-8.
Об этом редакции Kaktus.media сообщили собственные источники.
По их словам, делегация по границе вместе с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым прилетела в Чон-Алай на двух вертолетах, один из них упал. По предварительным данным, из-за неисправностей. Некоторые из находящихся в вертолете получили ожоги. Точное количество пострадавших уточняется.
Подчеркивается, что Камчыбек Ташиев был в другом вертолете .
Как уточнили в ГКНБ, это была аварийная посадка. С главой ГКНБ все в порядке, подчеркнули в ведомстве.
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