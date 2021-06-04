Забастовка маршруток. Лишат ли зачинщиков лицензии?

Минтранс сейчас отслеживает эту ситуацию и надеется, что мэрия и перевозчики придут к обоюдному согласию.
Глава Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций КР Гульмира Абдралиева рассказала, может ли ведомство лишить лицензий фирмы-перевозчики, устроившие в столице забастовку и не вышедшие на линии.
«Нам нужно основание. Если Управление городского транспорта мэрии Бишкека обратится с ходатайством о лишении фирм-перевозчиков лицензии, то мы этот вопрос совместно рассмотрим. Сейчас нужно будет рассматривать, какие контрактные условия были у мэрии с перевозчиками и была ли мэрия официально уведомлена перевозчиками, что они собираются устроить забастовку. То есть, это не просто взять и расторгнуть, а нужно всесторонне рассмотреть и принимать решение. Пока с ходатайством к нам никто не обращался, даже простой пассажир», — рассказала Абдралиева.
Она также отметила, что Минтранс сейчас отслеживает эту ситуацию и надеется, что мэрия и перевозчики придут к обоюдному согласию.
«Но если такая негативная ситуация продолжится, мы будем вынуждены рассмотреть вопрос лишения. Но хочу отметить, что это все будет производиться сообща, исходя от контрактов, заключенных мэрией и перевозчиками. И кто-то из них должен будет к нам обратиться.
Перетягивать ситуацию нельзя, потому что здесь страдают пассажиры. Конечно, в какой-то степени можно понять и перевозчиков, но они не должны были действовать методом шантажа. Путем экономических расчетов и мирных переговоров можно прийти к соглашению и, я надеюсь, что здравый смысл сыграет у всех и вопрос решится», — заключила министр.
Напомним, водители маршрутных такси в Бишкеке 2 июня устроили забастовку и не вышли на линии. Они требуют повысить тарифы на проезд.
В связи с забастовкой водителей маршруток Бишкекское троллейбусное управление продлило рабочий график столичных троллейбусов до 23:00.
Мэрия Бишкека накануне провела пресс-конференцию с участием руководителей фирм-перевозчиков, где было принято решение проработать вопрос с повышением тарифов в общественном транспорте с Бишкекским городским кенешем в течение сентября 2021 года.
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