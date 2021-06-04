Россия вводит новые требования к мигрантам

Власти России утвердили новые требования для иностранных рабочих.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации России.

Теперь мигранты должны свободно говорить на социально-бытовые и некоторые профессиональные темы. В частности, это касается приема на работу, консультаций в больнице и обращения в полицию. Также их обязали уметь заполнять необходимые документы и заявления.

При сдаче экзамена по истории России у иностранцев проверяют знание ключевых событий, названий крупнейших городов и главных государственных праздников.

Кроме того, им следует ознакомиться со своими основными правами, свободами и обязанностями при пребывании на территории страны.

Эти требования, за некоторым исключением, касаются и тех, кто планирует только временно жить в России.

Ранее МВД потребовало от нелегальных мигрантов из стран СНГ покинуть территорию Российской Федерации до 15 июня 2021 года.

Источник: Баракелде, gezitter. org