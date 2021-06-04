Россия вводит новые требования к мигрантам

Власти России утвердили новые требования для иностранных рабочих.
Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации России.
Теперь мигранты должны свободно говорить на социально-бытовые и некоторые профессиональные темы. В частности, это касается приема на работу, консультаций в больнице и обращения в полицию. Также их обязали уметь заполнять необходимые документы и заявления.
При сдаче экзамена по истории России у иностранцев проверяют знание ключевых событий, названий крупнейших городов и главных государственных праздников.
Кроме того, им следует ознакомиться со своими основными правами, свободами и обязанностями при пребывании на территории страны.
Эти требования, за некоторым исключением, касаются и тех, кто планирует только временно жить в России.
Ранее МВД потребовало от нелегальных мигрантов из стран СНГ покинуть территорию Российской Федерации до 15 июня 2021 года.
Источник: Баракелде, gezitter. org
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