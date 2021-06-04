Тазабек Икрамов избран главой Комитета по международным делам, обороне и безопасности ЖК

Отметим, на должность были представлены две кандидатуры: депутаты Мамасадык Бакиров и Тазабек Икрамов.



Тазабек Икрамов избран председателем Комитета по международным делам, обороне и безопасности ЖК КР. Такое решение было принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Отметим, на должность были представлены две кандидатуры: депутаты Мамасадык Бакиров и Тазабек Икрамов.



