Скончался второй пограничник, получивший ранение в результате неосторожного обращения с оружием

Военнослужащий А.А.у., получивший ранение 1 июня в результате неосторожного обращения с оружием во время несения службы в селе Паскы-Арык Баткенского района скончался.
Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ КР.
Отмечается, что соответствующие органы проводят разбирательство по факту произошедшего случая.
Напомним, ранее сообщалось, что во время несения службы в с. Паскы-Арык Баткенского района в результате неосторожного применения оружия один военнослужащий ПС ГКНБ КР скончался на месте, второй получил тяжелое ранение.
Помощник гранатометчика первого отделения заставы «Самаркандык» во время несения службы выстрелил в ефрейтора третьего отделения. Выстрелы были произведены из автомата АК-74. Ефрейтор погиб на месте.
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