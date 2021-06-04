Скончался второй пограничник, получивший ранение в результате неосторожного обращения с оружием

Военнослужащий А.А.у., получивший ранение 1 июня в результате неосторожного обращения с оружием во время несения службы в селе Паскы-Арык Баткенского района скончался.

Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ КР.

Отмечается, что соответствующие органы проводят разбирательство по факту произошедшего случая.

Напомним, ранее сообщалось, что во время несения службы в с. Паскы-Арык Баткенского района в результате неосторожного применения оружия один военнослужащий ПС ГКНБ КР скончался на месте, второй получил тяжелое ранение.

Помощник гранатометчика первого отделения заставы «Самаркандык» во время несения службы выстрелил в ефрейтора третьего отделения. Выстрелы были произведены из автомата АК-74. Ефрейтор погиб на месте.

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