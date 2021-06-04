К требующим найти Орхана Инанды вышли депутаты парламента

К митингующим вышли депутаты Самат Исманов, Нурбек Тотонов и Шайлообек Атазов.

В Бишкеке прошла акция протеста с требованием найти Орхана Инанды. Участники акции собрались для получения ясных ответов на вопросы, связанные с исчезновением и поиском основателя лицеев «Сапат» Орхана Инанды.

К митингующим вышли депутаты Самат Исманов, Нурбек Тотонов и Шайлообек Атазов.

По их словам, этот вопрос будет поднят в парламенте

«Наши дети тоже учатся в лицеях «Сапат». Похищение кыргызского гражданина снижает наш международный имидж. Сегодня в Жогорку Кенеше мы заслушаем информацию по Орхану Инанды», — сказал Шайлообек Атазов.

Напомним, Орхана Инанды не могут найти на протяжении трёх суток. Его автомашина с открытыми дверями была обнаружена рано утром во дворе дома, где он живёт. С заявлением в милицию обратился его сын, он рассказал, что в последний раз отец выходил на связь вечером 31 мая и с тех пор от него нет вестей.

Президент Садыр Жапаров поручил подтянуть дополнительные силы и усилить поисковые работы.

Для поиска Инанды создана оперативная следственная группа. В настоящее время милиция продолжает усиленный поиск.

Источник: nazarnews.kg, gezitter. org