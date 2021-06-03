Балбак Тулобаев - маршрутчикам: Нынешний мэр ничего не сможет сделать. Потерпите немного

Бывший и. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев напомнил водителям и владельцам маршрутных такси о ранее достигнутых договоренностях.

Свое обращение он опубликовал в Facebook.

Тулобаев отметил, что ранее, когда он был и. о. мэра, с водителями и владельцами маршрутных такси договаривались, что в мае, когда придут депутаты нового созыва горкенеша, тарифы на проезд повысятся до 15 сомов, для пенсионеров и школьников - до 10 сомов.

"Однако в мае итоги выборов отменили, и нового горкенеша до сих пор нет. Но мэрия Бишкека подготовила все документы для повышения тарифов, проведен анализ в Минэкономе, и он опубликован на сайте ведомства уже два месяца.

"Все готово, могли бы и подождать до прихода нового горкенеша. Они первым делом рассмотрят ваш вопрос. Поэтому я вас прошу, нынешний мэр также поддерживает договоренности прежних мэров. Нынешний мэр ничего не сможет сделать, потому что нет горкенеша сейчас. Так не пойдет, повышение тарифов должен принять горкенеш, просьба: не мучайте людей в такую жару. Столько терпели, потерпите еще чуть-чуть, прошу вас, не мучайте горожан и выйдите на линию", - заключил он.



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