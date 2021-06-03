Балбак Тулобаев - маршрутчикам: Нынешний мэр ничего не сможет сделать. Потерпите немного

Бывший и. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев напомнил водителям и владельцам маршрутных такси о ранее достигнутых договоренностях.
Свое обращение он опубликовал в Facebook.
Тулобаев отметил, что ранее, когда он был и. о. мэра, с водителями и владельцами маршрутных такси договаривались, что в мае, когда придут депутаты нового созыва горкенеша, тарифы на проезд повысятся до 15 сомов, для пенсионеров и школьников - до 10 сомов.
"Однако в мае итоги выборов отменили, и нового горкенеша до сих пор нет. Но мэрия Бишкека подготовила все документы для повышения тарифов, проведен анализ в Минэкономе, и он опубликован на сайте ведомства уже два месяца.
"Все готово, могли бы и подождать до прихода нового горкенеша. Они первым делом рассмотрят ваш вопрос. Поэтому я вас прошу, нынешний мэр также поддерживает договоренности прежних мэров. Нынешний мэр ничего не сможет сделать, потому что нет горкенеша сейчас. Так не пойдет, повышение тарифов должен принять горкенеш, просьба: не мучайте людей в такую жару. Столько терпели, потерпите еще чуть-чуть, прошу вас, не мучайте горожан и выйдите на линию", - заключил он.
Кактус
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!