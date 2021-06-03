Болтурук: Сокращений на «Кумторе» не будет. Мы наоборот будем увеличивать штат

«Кумтор» не будет сокращать сотрудников.
Об этом заявил временный внешний управляющий ЗАО «Кумтор Голд Компани» Тенгиз Болтурук.
По его словам, компания наоборот будет расширять штат сотрудников.
«Наша цель — превратить «Кумтор» в кузницу кадров для всей горнодобывающей отрасли Кыргызстана. Мы хотим обеспечить компанию и Кыргызстан резервом кадров, имеющих профессионально-технические и лидерские навыки», — заявил Болтурук.
Он также отметил, что «Кумтор Голд Компани» «уделяет большое внимание программам поддержки молодежи, создавая благоприятные условия для применения знаний, получения ценного международного опыта с использованием передовых технологий, а также специальных навыков, и готовит студентов к академическим, а также карьерным успехам по завершению вузов.
Тенгиз Болтурук добавил, что доступные вакансии в «Кумторе» будут публиковаться на сайте компании.
«Ко мне каждый день обращаются граждане Кыргызстана по вопросам трудоустройства в компанию «Кумтор». Мы будем набирать сотрудников по конкурсу. Отныне будет обеспечен открытый, прозрачный, справедливый и честный процесс приема на работу в «Кумтор», — сказал Тенгиз Болтурук.
Напомним, 17 мая парламент Кыргызстана поручил кабинету министров временно ввести внешнее управление в «Кумтор Голд Компани». Временным внешним управляющим ЗАО был назначен Тенгиз Болтурук.
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