МОТ: нынешний уровень безработицы сохранится до 2023 года

Глобальный рынок труда восстанавливается медленными темпами, и вернуться к допандемийным показателям занятости не удастся как минимум до 2023 года.

Об этом сообщают ООН Новости со ссылкой на новый доклад Международной организации труда (МОТ).

Как предсказывают эксперты, в 2022 году число безработных в мире достигнет 205 миллионов.В 2019 году, до начала пандемии, их насчитывалось 187 миллионов. Глобальный уровень безработицы в следующем году составит 5,7 процентов. В последний раз такой показатель был зарегистрирован в 2013 году, когда на рынке труда все еще ощущались последствия "Великой рецессии", или мирового экономического кризиса.

- Восстановление после COVID-19 – это не только вопрос здравоохранения. Серьезный ущерб был также нанесен экономике и обществу. Без целенаправленных усилий по созданию достойных рабочих мест, поддержке самых уязвимых членов общества и восстановлению экономических секторов, которые пострадали больше других, последствия пандемии будут ощущаться в течение долгих лет, – сказал Генеральный директор МОТ Гай Райдер.

Самая тяжелая ситуация, отмечают эксперты организации, складывается в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Европы и Центральной Азии.

В Центральной и Западной Азии по причинам, связанным с пандемией, без работы в 2020 году остались 3,2 миллиона человек (при общем уровне безработицы 9,8 процента). Большинство из них, 96 процентов, вынуждены были уволиться сами. При этом, как отмечают авторы доклада, во многих странах этого региона плохо развиты механизмы социальной защиты населения. Так, лишь 12 процентов людей, лишившихся работы, получают пособие по безработице. Для сравнения – в Восточной Европе этот показатель составляет 56,5 процента.

Авторы доклада подчеркивают, что без средств социальной защиты остались десятки миллионов людей, работающих в неформальном секторе, в первую очередь – мигрантов. И это негативно отразилось на экономике стран, граждане которых работают за рубежом.

Так, денежные переводы снизились в Кыргызстане – на 8,7 процента, в Узбекистане – на 18,2 процента, в Армении – на 13,2 процента,

При этом самая тяжелая ситуация складывается именно в странах Центральной Азии, в которых денежные переводы составляют львиную долю экономики. Например, в Кыргызстане денежные переводы – это почти 30 процентов ВВП, а в Узбекистане – 12 процентов.

Эксперты МОТ прогнозируют рост занятости во второй половине 2021 года и в 2022 году, но при этом подчеркивают, что он будет зависеть от эпидемиологической ситуации и показателей вакцинации населения. В развивающихся и бедных странах, у властей которых нет возможности принять эффективные меры по стимуляции экономики и одновременно развернуть масштабные кампании вакцинации, восстановление рынка труда будет происходить гораздо медленнее, чем в развитых странах.

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