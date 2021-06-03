Экс-вице-спикер ЖК: Мы вынудили Бабанова вернуть стране 16 гектаров земли

Экс-вице-спикер ЖК Кубанычбек Исабеков опроверг слова экс-премьер-министра Омурбека Бабанова по поводу 16 гектаров земли, выделенных Кумтору.

Об этом он рассказал в интервью редакции VB.KG.

- Омурбек Бабанов утверждает, что якобы он вернул государству 16 гектаров земли, выделенных Кумтору. А дело было на самом деле так. В 2010 году за несколько дней до апрельской революции премьер-министр Данияр Усенов без согласования с членами правительства принял постановление о предоставлении ЗАО "Кумтор Голд Компани" земель площадью 16 330 га на территории Джети-Огузского района.

После изучения документов я обращался к депутатам, президенту и генеральному прокурору с заявлениями о незаконности передачи земель. К моим словам не прислушался и тогдашний премьер-министр Алмазбек Атамбаев.

Затем он стал президентом, а Омурбек Бабанов – премьер-министром. В то время я обратился в суд, у меня на руках был документ от 2012 года за 27 апреля. Судья Карагулова боялась принять решение, так как власти пытались закрыть это дело.

Но несмотря на то, что со стороны властей было на судью давление, Карагулова проявила решительность и приняла решение. То есть признала мое заявление о том, что по Конституции земля и ее богатства принадлежат народу и государству. И что разрушение земли и неуплата налогов являются нарушением законов Кыргызстана.

Только после этого судебного решения и под натиском депутатов Омурбеку Бабанову пришлось отменить постановление о предоставлении "Кумтор Голд Компани" земель площадью 16 330 га на территории Джети-Огузского района, - подчеркнул Исабеков.

Для справки: Участок в 16 тысяч гектаров с юго-западной части Сарычат-Эрташского заповедника был передан "Кумтор Голд Компани" постановлением правительства от 6 июня 2009 года. 14 июня 2010 года было выдано разрешение на геологоразведочные работы на участках Кара-Сай, Коёнду и Уч-Коль, относящихся к заповеднику. В 2012 году правительство пересмотрело свое постановление, так как закон "Об особо охраняемых природных территориях" запрещает проводить на заповедниках геологоразведку.

Общая площадь Сарычат-Эрташского заповедника составляет 134 тысячи гектаров. На территории природного комплекса расположен крупный ледник Петрова длиною более 14 километров. В заповеднике обитают такие редкие виды животных, как снежный барс, архар и горный козел.



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