Исчезновение Орхана Инанды. Его жена обратилась к президенту Садыру Жапарову

Жена президента международного образовательного университета «Сапат» Орхана Инанды Рейхан обратилась к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.
Об этом она заявила на пресс-конференции.
«Мы благодарны всем, кто нам помогает и не остается равнодушным к судьбе Орхана Инанды. Очень надеемся, что усилиями МВД найдем мужа. Просим главу государства и других нам помочь», — сказала Рейхан Инанды.
Она отметила, что муж никогда не интересовался политикой. «Орхан — гражданин Кыргызстана. Это наша родина. Наши четверо детей тоже считают Кыргызстан своей страной. Орхан не имеет отношения ни к внешней, ни к внутренней политике. Мы всю жизнь занимаемся только образованием», — сообщила Рейхан Инанды.
По ее словам, 85-летняя мать Орхана Инанды не знает о его исчезновении.
Напомним, о местонахождении Орхана Инанды неизвестно с 31 мая. Он последний раз выходил на связь в тот день примерно в 18.00. В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Международное образовательное учреждение «Сапат» просит помочь в его поисках. Президент Садыр Жапаров также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.
По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».
Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут.
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