Сотрудники аппарата мэрии отправились развозить бишкекчан (фото, маршрут)

Горожан бесплатно развозят сотрудники центрального аппарата муниципалитета Бишкека.

Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Как сообщается, сотрудники мэрии перевозят бишкекчан на своих машинах из-за ситуации с отсутствием маршруток.



Машины работников муниципалитета курсируют по маршруту №214. Все транспортные средства разместили на своих авто таблички с маршрутом, сказано в сообщении.



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