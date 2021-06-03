Сотрудники аппарата мэрии отправились развозить бишкекчан (фото, маршрут)

Горожан бесплатно развозят сотрудники центрального аппарата муниципалитета Бишкека.
Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Как сообщается, сотрудники мэрии перевозят бишкекчан на своих машинах из-за ситуации с отсутствием маршруток.
Машины работников муниципалитета курсируют по маршруту №214. Все транспортные средства разместили на своих авто таблички с маршрутом, сказано в сообщении.
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