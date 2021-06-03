Общепит, готовься! Кафе, рестораны и фаст-фуды снова будут проверять

Министерство сельского, водного хозяйства и регионального развития намерено проверять кафе и рестораны.
Соответствующий проект постановления кабинета министров опубликован для общественного обсуждения.
Правительство своим постановлением от 17 декабря 2018 года ввело временный запрет на проведение проверок субъектов предпринимательства с 1 января 2019 года до 1 января 2022 года.
Однако, по данным ведомства, из-за моратория были вспышки инфекционных заболеваний и массовые пищевые отравления, связанные с объектами, осуществляющими производство и оборот пищевой продукции.
Только за истекший период 2021 года зарегистрировано 15 случаев пищевых отравлений, пострадали 32 человека, 22 человека отравились в местах общепита.
Анализ показал, что причинами пищевых отравлений, зарегистрированных в республике, и инфекционных болезней, передающихся с пищей, явились нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены работниками.
Отмечается также рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За 4 месяца 2021 года зарегистрировано 5 270 случаев. 90,6% пострадавших - дети до 14 лет.
Высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской, Чуйской и Джалал-Абадской областях.
Кроме этого, участились случаи выявления особо опасных зооантропонозных заболеваний, таких как сибирская язва. Наблюдаются случаи реализации туш, вынужденно забитых животных на территории республики. Вместе с тем в ходе мониторинга молока и молочной продукции на остатки вредных веществ и ветеринарных лекарственных средств, отобранных для проведения лабораторных исследований, были выявлены антибиотики в молочных предприятиях в Чуйской и Таласской областей.
Вхождение республики в ЕАЭС и открытием таможенных границ, отсутствие контроля на границах за ввозом продовольственных товаров привело к появлению на рынке страны огромного количества продукции без документов, подтверждающих безопасность и качество, что является ежеминутным риском жизни и здоровью населения Кыргызстана, а при массовых вспышках заболеваний может стать угрозой жизни и здоровью населения соседних государств.
Для реализации задач государства по обеспечению пищевой безопасности и эпизоотического благополучия необходимо проведение плановых проверок субъектов предпринимательства по соблюдению норм и требований технических регламентов и установленных ветеринарно-санитарных и санитарно-эпидемиологических требований КР, а также законодательства Евразийского экономического союза и международных требований, отмечает Минсельхоз.
URL: https://kaktus.media/439733
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!