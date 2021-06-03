Общепит, готовься! Кафе, рестораны и фаст-фуды снова будут проверять

Министерство сельского, водного хозяйства и регионального развития намерено проверять кафе и рестораны.

Соответствующий проект постановления кабинета министров опубликован для общественного обсуждения.

Правительство своим постановлением от 17 декабря 2018 года ввело временный запрет на проведение проверок субъектов предпринимательства с 1 января 2019 года до 1 января 2022 года.

Однако, по данным ведомства, из-за моратория были вспышки инфекционных заболеваний и массовые пищевые отравления, связанные с объектами, осуществляющими производство и оборот пищевой продукции.

Только за истекший период 2021 года зарегистрировано 15 случаев пищевых отравлений, пострадали 32 человека, 22 человека отравились в местах общепита.

Анализ показал, что причинами пищевых отравлений, зарегистрированных в республике, и инфекционных болезней, передающихся с пищей, явились нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены работниками.

Отмечается также рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За 4 месяца 2021 года зарегистрировано 5 270 случаев. 90,6% пострадавших - дети до 14 лет.

Высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской, Чуйской и Джалал-Абадской областях.

Кроме этого, участились случаи выявления особо опасных зооантропонозных заболеваний, таких как сибирская язва. Наблюдаются случаи реализации туш, вынужденно забитых животных на территории республики. Вместе с тем в ходе мониторинга молока и молочной продукции на остатки вредных веществ и ветеринарных лекарственных средств, отобранных для проведения лабораторных исследований, были выявлены антибиотики в молочных предприятиях в Чуйской и Таласской областей.

Вхождение республики в ЕАЭС и открытием таможенных границ, отсутствие контроля на границах за ввозом продовольственных товаров привело к появлению на рынке страны огромного количества продукции без документов, подтверждающих безопасность и качество, что является ежеминутным риском жизни и здоровью населения Кыргызстана, а при массовых вспышках заболеваний может стать угрозой жизни и здоровью населения соседних государств.

Для реализации задач государства по обеспечению пищевой безопасности и эпизоотического благополучия необходимо проведение плановых проверок субъектов предпринимательства по соблюдению норм и требований технических регламентов и установленных ветеринарно-санитарных и санитарно-эпидемиологических требований КР, а также законодательства Евразийского экономического союза и международных требований, отмечает Минсельхоз.



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