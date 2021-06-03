Орхана Инанды выкрали иностранные спецслужбы? Депутаты потребовали разъяснений от МВД

Депутат Улукбек Ормонов предлагает пригласить в парламент представителей Министерства внутренних дел.

На заседании Жогорку Кенеша 3 июня он напомнил об исчезновении учредителя и президента образовательных учреждений "Сапат" Орхана Инанды.



"3 дня прошло. Какие меры предприняты, МВД пусть расскажет", - сказал депутат.

С ним согласился Дастан Бекешев. По его словам, в обществе много разговоров о пропаже Инанды.

"Что предпринимает МВД? Гражданин вот так пропадает, это тоже неправильно. Сейчас ходят слухи, что его выкрали внешние спецслужбы. Я думаю, это не так. Но надо, чтобы это подтвердили", - заявил депутат.

В ходе голосования парламент поддержал предложение депутатов пригласить представителей МВД для разъяснения.

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