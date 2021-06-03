Орхана Инанды выкрали иностранные спецслужбы? Депутаты потребовали разъяснений от МВД

Депутат Улукбек Ормонов предлагает пригласить в парламент представителей Министерства внутренних дел.
На заседании Жогорку Кенеша 3 июня он напомнил об исчезновении учредителя и президента образовательных учреждений "Сапат" Орхана Инанды.
"3 дня прошло. Какие меры предприняты, МВД пусть расскажет", - сказал депутат.
С ним согласился Дастан Бекешев. По его словам, в обществе много разговоров о пропаже Инанды.
"Что предпринимает МВД? Гражданин вот так пропадает, это тоже неправильно. Сейчас ходят слухи, что его выкрали внешние спецслужбы. Я думаю, это не так. Но надо, чтобы это подтвердили", - заявил депутат.
В ходе голосования парламент поддержал предложение депутатов пригласить представителей МВД для разъяснения.
Кактус. медиа
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!