Сторонники Бабанова оставили после себя мусор возле первомайского суда

2 июня его сторонники вышли к зданию Первомайского суда, чтобы поддержать политика.

Жительница одного из домов, находящихся по соседству с Первомайским районным судом, возмущена тем, что после митинга сторонники Омурбека бабанова оставили после себя мусор.

«Омурбек Токтогулович! Вы всегда позиционируете себя как человека культурного. Скажите мне, пожалуйста, как же у такого культурного человека может быть такое бескультурное окружение? Если это сторонники, то, может быть, дабы не позорить вас, они придут и все-таки уберут тот срач, который совершенно спокойно оставили у нас под окнами?» — обратилась она к политику.

Напомним, бывший премьер-министр Омурбек Бабанов был задержан по факту коррупции. 2 июня его сторонники вышли к зданию Первомайского суда, чтобы поддержать политика.

Бишкек24