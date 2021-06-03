Сторонники Бабанова оставили после себя мусор возле первомайского суда 

2 июня его сторонники вышли к зданию Первомайского суда, чтобы поддержать политика.
Жительница одного из домов, находящихся по соседству с Первомайским районным судом, возмущена тем, что после митинга сторонники Омурбека бабанова оставили после себя мусор.
«Омурбек Токтогулович! Вы всегда позиционируете себя как человека культурного. Скажите мне, пожалуйста, как же у такого культурного человека может быть такое бескультурное окружение? Если это сторонники, то, может быть, дабы не позорить вас, они придут и все-таки уберут тот срач, который совершенно спокойно оставили у нас под окнами?» — обратилась она к политику.
Напомним, бывший премьер-министр Омурбек Бабанов был задержан по факту коррупции. 2 июня его сторонники вышли к зданию Первомайского суда, чтобы поддержать политика.
Бишкек24
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