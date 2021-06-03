Наталья Никитенко: Правительство работает как пожарные, реагирует на пожары, но не предотвращает их

Бишкек, "Саясат. kg". Очень надеюсь, что они найдут решение этой проблеме с учетом не только интересов водителей маршрутных такси и их хозяев, но учтут интересы и возможности горожан.



Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко написала в социальных сетях мнение о сегодняшней ситуации в Бишкеке:

— Сегодня я, как и все горожане и гости столицы, столкнулась с проблемой как доехать до работы. Я не хочу сейчас обсуждать причины забастовки — это работа моих коллег из горкенеша.

Очень надеюсь, что они найдут решение этой проблеме с учетом не только интересов водителей маршрутных такси и их хозяев, но учтут интересы и возможности горожан. О тех же автобусах мы говорим уже десятилетие.

Меня интересует в этой ситуации другое. Почему заранее, зная предстоящей забастовке, мэрия и правительство не позаботились как решить транспортным вопрос горожан? Можно было привлечь какие-то транспортные организации, можно было привлечь возможности милиции, армии и других государственных структур. Можно было бы скорректировать график работы различных структур, чтобы избежать скопления людей в определенные часы.

Наконец можно было бы начать раньше переговоры с забастовщиками хозяевами этих компании либо лицами, стоящими за ними. Хочу отметить, что, если раньше наше правительство и органы власти были пожарной командой, т.е. реагировали по факту, когда произошло, они пытались тушить пожар, а не предотвращать пожар.

Сейчас наша власть заняла еще худшую и странную позицию. «Я знал об этом, но ничего не делал».

«Мы знали, что будет столкновение на границе, но ничего не сделали», «мы знали, что нашему гражданину угрожали похищением, но ничего не сделали», «мы знали, что будет забастовка, но ничего не делали».

Считаю, что, если власти допустили пожар, пусть они его и потушили, они не справляются. Что тогда говорить о власти, которые заняли позицию: «мы все знаем, но ничего делать не будем».

Источник: Sayasat.kg, перевод: gezitter.org