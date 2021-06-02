Вопрос с повышением тарифов на проезд будет решен в сентябре, — мэрия

Мэрия Бишкека провела пресс-конференцию в связи с забастовкой водителей маршрутных такси.

Вице-мэр Русланбек Акылбеков сообщил, что проект анализа регулятивного воздействия одобрен Министерством экономики и финансов КР и в скором времени на рассмотрение депутатов городского парламента будет внесен проект соответствующего постановления.

По словам вице-мэра, в январе была создана рабочая группа по вопросу повышения тарифов, члены которой изучили ситуацию, подготовили материалы, где предложено три варианта решения вопроса: не изменять стоимость за проезд, увеличить тариф в маршрутках до 15 сомов и повысить тариф до 19 сомов.

В зале заседаний мэрии столицы состоялась встреча и.о. мэра столицы Бактыбека Кудайбергенова с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов. Последних в основном волновал один вопрос – в какие сроки будет повышен тариф на проезд в микроавтобусах.

Градоначальник сообщил, что все должно быть регламентировано действующим законодательством КР. По словам и.о. мэра по закону решение об изменении тарифов принимает Бишкекский городской кенеш. Документ должен пройти все этапы установленного регламента согласно законодательству КР.

Сегодня проект постановления о повышении тарифов будет внесен на рассмотрение депутатов городского парламента. Бактыбек Кудайбергенов пообещал проработать вопрос с повышением тарифов в общественном транспорте с Бишкекским городским кенешем в течение сентября 2021 года.

Представители компаний согласились с градоначальником и пообещали провести разъяснительную работу среди водителей микроавтобусов.

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