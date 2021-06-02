Суд признал законным задержание Омурбека Бабанова

Первомайский районный суд признал законным задержание бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова.

После признания судом задержание законным адвокаты Бабанова ходатайствовали об отводе судьи. Защита считает, что «заинтересованность судьи не позволит ему беспристрастно рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения».

Сейчас судья находится в совещательной комнате. Вопрос об избрании меры пресечения еще не рассматривался. Журналистов на заседание суда не пустили.

31 мая ГКНБ задержал бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова. Как сообщили в пресс-службе ГКНБ, он задержан по факту коррупции при реализации проекта «Кумтор».

Бабанов с января по октябрь 2009 года занимал должность первого вице-премьера в правительстве Игоря Чудинова. В 2011-2012 годы Бабанов был премьер-министром Кыргызстана.

По делу о Кумторе также были задержаны действующие депутаты Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров, экс депутаты Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев.

31 мая на допрос вызывался экс-глава правительства КР Игорь Чудинов. 1 июня на допросе побывали экс-депутат Максат Сабиров, депутат Рыскелди Момбеков. 27 мая в качестве свидетеля в рамках дел по Кумтору был допрошен бывший премьер-министр Темир Сариев.

Азаттык