Баткен: Будет установлено видеонаблюдение за ходом реабилитационных работ

В Баткене установят камеры для круглосуточного наблюдения за ходом строительных и восстановительных работ на кыргызско-таджикской границе.
Об этом 1 июня сообщили из пресс-службы кыргызского правительства.
Первые камеры уже установлены для наблюдения за ходом строительства средней школы в селе Кызыл-Бель Баткенского района.
Первый заместитель председателя кабинета министров КР Айбек Джунушалиев в рамках рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных и строительных работ.
3 мая правительство КР своим постановлением выделило 700 млн сомов на восстановление сел, пострадавших от пограничного конфликта в Баткене. Отмечалось, что эти деньги будут направлены на восстановление социальных объектов и транспортной инфраструктуры.
Общая протяженность строящихся дорог составляет 124,2 км: Кок-Таш – Ак-Сай – Тамдык (25,1 км), Ак-Сай – Рават (25 км), Кулунду – Максат – Арка (30 км) и Самаркандек – Даркум – Мадиген (44,1 км).
28-30 апреля и 1 мая в Баткене, на кыргызско-таджикской границе произошло вооруженное столкновение, в результате которого погибли 36 кыргызстанцев. Были уничтожены дома, 15 социальных объектов, 34 торговые точки, 27 автозаправок, 5 столовых и три банкетных зала.
Таджикистан информировал о гибели 19 граждан. Две страны обменялись взаимными обвинениями и возбудили уголовные дела.
Источник: Азаттык уналгысы
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