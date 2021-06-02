Дело «Кумтора». Исхака Пирматова водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца

Экс-депутата парламента Исхака Пирматова водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Об этом журналистам сообщил адвокат Тимур Карабаев.

По его словам, такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

«Мы обжалуем это решение в вышестоящей инстанции. Оно необоснованно, поскольку мой подзащитный не намеревался сбегать. Все это время он работал и находился в столице», — сказал Тимур Карабаев.

Напомним, по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Депутат парламента Торобай Зулпукаров водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.



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