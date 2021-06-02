Обещание не сдержали. Маршрутчики не вышли на линии в Бишкеке

Пока водители маршрутных такси не вышли на линии, как ранее обещали фирмы-перевозчики.
Об этом 24.kg сообщил и. о. начальника управления городского транспорта мэрии Бишкека Эмиль Ункуев.
По его словам, они требуют поднять тариф на проезд.
«Мы сейчас направляем резервную технику», — отметил Эмиль Ункуев.
Сегодня утром около 70 процентов водителей не вышли на работу. Они требуют повышения тарифа на проезд.
Муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. Накануне из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регуляторного воздействия проекта.
В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196090/
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