Дети-"невидимки", или Как выживают в Кыргызстане без документов

Государство не знает о существовании этих детей.

Их имена не числятся в базе данных Государственной регистрационной службы. Они не ходят в школу или детский сад. Не могут обратиться в больницу, когда заболеют. Это дети без документов, которые вырастают и всю жизнь живут без паспорта. Сколько их среди нас и почему их постигла такая участь, выясняла журналист 24.kg.

"На сегодняшний день ни один государственный орган не ведет учет людей без документов и не имеет информации об их количестве", - говорит Алексей Петрушевский. Почти 16 лет он возглавлял Центр реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека и по сей день оказывает помощь тем, кто не может легализоваться.

По его словам, до 40 процентов детей в Кыргызстане не могут получить паспорта и прописку.

"Многие семьи потеряли жилье. В стране много квартирантов, которые не могут прописать своих дочерей и сыновей, поэтому почти половина детей в Кыргызстане без документов", - говорит он.

Когда ты есть, но тебя нет

Злата и Рената - двойняшки. Им скоро исполнится 17 лет, но они до сих пор не получили паспорта. И надежда, что документы удастся оформить, тает с каждым днем.

Родители развелись, когда девочкам было по четыре года. Позже мама отдала их в интернат, а отец умер.

"Мама начала употреблять спиртные напитки, поэтому мы с сестрой жили в интернате до 14 лет. Когда наш центр решили закрыть, мама нас все-таки забрала", - вспоминает Злата.

Жить с мамой и отчимом, которые постоянно пили и скандалили, девочки не смогли. Ушли из дома и сейчас живут у подруги.

Мечтают устроиться на хорошую работу, но без паспорта их никуда не берут.

"Мне удалось устроиться только официанткой. Очень хочу получить паспорт, чтобы найти хорошую работу и накопить деньги на курсы парикмахеров. Сейчас это моя главная цель", - поделилась Злата.

Но маме Златы и Ренаты не до оформления документов, а без паспортов никак, ведь даже прописаться двойняшкам негде. И все равно девочки решили забрать у мамы метрики и попытаться оформить документы самостоятельно.

Абдулло Балтабаев - уроженец Ошской области. Ему 29 лет и у него тоже нет паспорта. Несколько лет назад он перебрался в Бишкек из Оша. Мужчина работает в тандырной, печет лепешки и этим зарабатывает на жизнь.

Он родился в Украине. Был совсем маленьким, когда родители привезли его в Кыргызстан и оставили в Оше дедушке по линии отца. С тех пор Абдулло их не видел.

"Моя мама украинка, а папа кыргыз. Я их почти не помню. Дедушка отправил меня учиться к родственникам в Узбекистан, там я окончил девять классов. А когда вернулся и нужно было получать паспорт, оказалось, что свидетельство о рождении потерялось. Хотел его восстановить, но не знал, куда идти и к кому обращаться. Все это время искал родителей. От матери до сих пор нет никаких вестей, а отец, оказывается, скончался несколько лет назад", - вспоминает мужчина.

В прошлом году Абдулло Балтабаев обратился в Центр защиты детей. Совместно с правозащитниками он отправил запрос в Украину, откуда пришло подтверждение, что он родился в этой стране.

"Мне отправили из Украины мое свидетельство о рождении, с его помощью я получил вид на жительство. До получения паспорта осталось совсем немного. Когда у меня будут документы, я хочу поступить в университет - воплотить в реальность свою мечту стать милиционером. А после жениться, как и все", - рассказал Абдулло Балтабаев.

Таалай Шаршеев не может оформить своему сыну паспорт из-за отсутствия прописки. 20 лет назад он переехал с семьей в столицу из Ат-Башинского района Нарынской области. Купил участок в жилмассиве "Ак-Бата", построил дом, и с тех пор не может оформить документы на жилье.

"На протяжении 20 лет мы выплачиваем все налоги. Платим за свет и мусор. По проекту все наши участки разделены, но почему-то нам не выдают на них документы. Ежегодно приезжают представители районной администрации и собирают с нас по 1 тысяче сомов и говорят, что займутся оформлением. Но до сих пор эта проблема не решается. А без документов более 50 домов", - рассказал мужчина.

Сын Таалая уже окончил школу, но без паспорта не может поступить в университет.

"Моему сыну нужен паспорт. Он не может поступить в университет и устроиться на хорошую работу. Без документов мы трудимся чернорабочими. Просили всех знакомых прописать нас у себя дома. Но никто не соглашается - так они будут вынуждены платить больше налогов. Никто не хочет себе лишних проблем", - сказал он.

Потерянное поколение

Люди без документов - это дети 1990-х, считает специалист по защите детей Фатима Алаярова. Во время перестройки они вынуждены были рано повзрослеть. Родители спивались от безработицы, и главной целью детей было прокормить семью и выжить.

Эти дети кормили своих родителей. Я была свидетелем, как пятилетний ребенок тягал тачку на рынке. Десятилетний подросток уже считался полноценной рабочей силой.

По словам Фатимы Алаяровой, многие потеряли паспорта во время переездов из одного города в другой. Людям некогда было заниматься документами. А кто-то не мог их восстановить, потому что большинство архивов погибло - сгорели или были затоплены. А если у родителя нет паспорта, то и дети останутся без метрики.

Эти дети выросли безграмотными. Зачастую они являются многодетными, и у их ребят тоже нет документов. - Фатима Алаярова

Из-за отсутствия документов женщины рожают дома, ведь при поступлении в роддоме тоже просят паспорт. А если родишь дома, то младенцу никто не будет выдавать свидетельство о рождении. Получается замкнутый круг, вырваться из которого очень сложно.

С 2008 году в Кыргызстане действует положение "О детях внутренних мигрантов", благодаря которому практически каждый ребенок, не имеющий документа, может учиться в школе, пока родители не оформят его.

"Дети могут обучаться, пока им не восстановят свидетельство о рождении. Есть случаи, когда ребенок окончил девять классов, а ему школа не может выдать аттестат из-за отсутствия документов", - говорит правозащитница.

Она рассказала, как помогает людям собирать и восстанавливать документы.

"Мне приходится писать им на бумаге адрес, номер маршрутки или автобуса, которые едут туда. Иногда говорю передать трубку специалисту и объясняю, какие именно бумаги нужны. Самостоятельно они этого сделать не могут", - сказала она.

Фатима уже помогла получить документы 140 взрослым и 280 детям. И это только те люди, которые сами обратились за помощью в Центр защиты детей. Сколько же людей-"невидимок" живет среди нас, она даже затрудняется сказать, ведь счет идет уже на тысячи.

Источник - 24.kg