Рыскелди Момбеков вышел из здания ГКНБ после допроса

По словам парламентария, его допрашивали по предложению о национализации «Кумтора»

«Как у члена госкомиссии по «Кумтору», у меня было особое мнение: я внес предложение о национализации рудника. Вопросы были связаны с этой темой. Неизвестно, когда меня снова допросят», - сообщил Момбеков журналистам.



vesti.kg