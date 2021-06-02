Акылбек Жапаров назначен зампредом кабмина – министром экономики и финансов

Соответствующий указ подписал Садыр Жапаров

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии со статьей 4 Закона «О Конституции Кыргызской Республики», принятого референдумом 11 апреля 2021 года, Жапаров Акылбек Усенбекович назначен заместителем председателя кабинета министров — министром экономики и финансов.

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