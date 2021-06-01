Рыскелди Момбеков: Вчера мне звонили из ГКНБ и обещали вручить повестку. Я спокоен и никого не боюсь

Депутат убежден, что его не задержат

Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков прокомментировал редакции Vesti.kg распространившиеся слухи о том, что сегодня его вызовут на допрос в ГКНБ и задержат.

Как оказалось, накануне парламентарию позвонил человек, представившийся сотрудником ГКНБ, и сообщил, что правоохранители заинтересованы в беседе с ним.

- Вчера мне действительно позвонил человек, который представился сотрудником ГКНБ, и сказал, что они хотят меня допросить в качестве свидетеля по делу вокруг Кумтора, — поведал нардеп. - Искали они меня долго. Я сказал, что готов прийти, но только после того, как мне вручат повестку. Удивительно, что они спросили мой адрес — смешно, что «конторские» не знают, где я живу.

Момбеков не понимает, для чего чекисты намерены вызвать его на допрос, поскольку в момент соглашения с Кумтором он не работал на госслужбе.

- Не совсем понимаю, для чего они хотят со мной поговорить,- признался депутат. - Когда принимали соглашения по Кумтору, я не работал на госслужбе — ни в правительстве, ни в парламенте, ни где либо еще. Сейчас я член госкомиссии по руднику Кумтор. Если вчера задержали Асылбека Жээнбекова за то, что он не поддержал в свое время Садыра Жапарова, то меня могут обвинить в том, что я не поддержал итоги заключения нынешней комиссии, где состоит Акылбек Жапаров. Я был не согласен с тремя пунктами, выступив с особым мнением.

Кроме того, народный избранник отметил, что никого не боится, а также уверен, что никакого задержания не будет.

- Я боюсь только одного бога, а остальные мне не страшны,- сказал Момбеков. - Разве что они могут меня еще позвать как свидетеля по событиям 5-6 октября 2020 года. Уверен, что никакого задержания не будет. А в интернете информация преувеличенная.

Поясним, накануне в соцсетях появилась информация о том, что ГКНБ планирует задержать депутата ЖК Рыскелди Момбекова.

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