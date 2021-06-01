Как увезли Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова (видео)

После суда следственно-арестованных увезли из суда.

Вчера, 31 мая, депутатов Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова привезли в Первомайский райсуд Бишкека для определения меры пресечения. Параллельно с этим у здания суда проходил митинг сторонников депутатов.



Жээнбекову и Торобаю Зулпукарову в ночь с 31 мая на 1 июня избрали меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Адвокаты задержанных назвали происходящее произволом со стороны судебной системы, а Асылбеку Жээнбекову устроили политические гонения.

После суда следственно-арестованных увезли из суда.



Напомним, 31 мая 2021 года после допроса в ГКНБ задержали Асылбека Жээнбекова, депутата Жогорку Кенеша от фракции СДПК, брата экс-президента Сооронбая Жээнбекова. А также депутата от фракции СДПК Торобая Зулпукарова. Асылбека Жээнбекова задержали по делу "Кумтора". Торобая Зулпукарова - по статье "Незаконное обогащение".

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