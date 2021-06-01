Экс-спикер Дастан Джумабеков зашел в ГКНБ

Экс-спикер Жогорку Кенеша Дастан Жумабеков зашел в ГКНБ.

Пока неизвестно, в качестве кого - обвиняемого или свидетеля.

Накануне, 31 мая, после допроса в ГКНБ задержали Асылбека Жээнбекова, депутата Жогорку Кенеша от фракции СДПК, брата экс-президента Сооронбая Жээнбекова, а также депутата от фракции СДПК Торобая Зулпукарова. Асылбека Жээнбекова задержали по делу "Кумтора". Торобая Зулпукарова - по статье "Незаконное обогащение".

Кроме того, оказались задержанными экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, экс-депутаты ЖК Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев.



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