Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Международным днем защиты детей

Сегодня, 1 июня, Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем защиты детей.
Об этом передает пресс-служба аппарата Главы государства.
«Дорогие дети, уважаемые родители! В первый день лета мы по традиции отмечаем Международный день защиты детей! Дети — наше богатство и будущее нашей страны, и ради них мы, взрослые, должны сделать так, чтобы каждый ребенок ежедневно чувствовал любовь, доброту и внимание.
Всесторонняя забота о подрастающем поколении, укрепление института семьи, семейных ценностей требуют настойчивости, мудрости, чуткости и терпения. Мы должны не только беречь и воспитывать детей, но и создавать правовые, социально-экономические условия для реализации их прав и законных интересов. Эти задачи являются одним из приоритетов государственной политики.
Дорогие кыргызстанцы! В этот знаменательный день призываю всех взрослых обеспечить безопасность детей, способствовать их интеллектуальному, духовному и физическому развитию.
1 июня — это еще и начало долгожданных каникул. Хочу пожелать вам прекрасного отдыха, ярких впечатлений и исполнения желаний!
Всем родителям и детям желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!», – говорится в поздравлении.
Бишкек24
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