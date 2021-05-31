Пранкеры угрожавшие убить пожилого мужчину задержаны

Задержаны граждане, угрожавшие расправой пожилому человеку в Кочкорском районе Нарынской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Нарынской области.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, где двое парней везли в салоне автомобиля пожилого человека и угрожали ему убийством. В ГУВД Нарынской области сообщили, что данный факт зарегистрирован в ЕРПП.

Как отметили в милиции, личности записавших видео граждан были установлены, они были задержаны. Между тем в сети появилось еще одно видео с этим же пожилым человеком. Закадровый голос сообщает, что первое видео было постановочным.

«Мы просто пошутили. Просим прощения. Это наш местный байке, мы друзья. Подвозили его домой и, проезжая мимо кладбища, решили пошутить. Поймите нас правильно», — говорит один из парней.

Бишкек24