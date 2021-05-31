Депутат Нышанов требует уволить гаишников, остановивших его

«Сегодня же увольте, завтра будет поздно»
Депутат ЖК Сайдулла Нышанов потребовал от замглавы МВД Октября Урманбетова уволить двух инспекторов Управления по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.
По словам нардепа, накануне в Токтогульском районе его остановили сотрудники УОБДД.
«Я постоял две-три минуты, но ко мне никто не подошел, - возмутился он. - Посмотрите по камере - там все видно. А на посту в Сосновке со всех берут деньги, хоть 20 сомов, но берут. Эта власть на народ будет работать или на кого? Если вы так делаете - вы враги народа и президента. Сегодня же надо уволить тех двух сотрудников, что меня остановили. Завтра будет поздно».
Октябрь Урманбетов пообещал проверить информацию и принять меры.
Поясним, сегодня профильный комитет ЖК рассматривает закон о снижении штрафов за отдельные виды нарушений правил дорожного движения.
VESTI.KG
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