"Замедленная эфтаназия и измененная ДНК". Страхи людей в связи с вакцинацией

Мифы о вакцинации для читателей Kaktus.media развеял врач-эпидемиолог Республиканского центра иммунопрофилактики Азим Кыргызбаев.

О том, что кыргызстанцы прикладывают магниты к месту вакцинации от COVID-19 и зачем они это делают, редакция Kaktus.media уже писала. На этом список страхов у кыргызстанцев, связанны с вакцинацией от коронавируса, не закончен. Есть еще опасения получить вместо прививки бесплодие, а то и вовсе замедленную эфтаназию,



Мифы о вакцинации для читателей Kaktus.media развеял врач-эпидемиолог Республиканского центра иммунопрофилактики Азим Кыргызбаев. Также мы пользовались материалами зарубежных СМИ.

"Нас чипируют"

Наверное, наиболее распространенный миф.

Азим Кыргызбаев: Нет такого чипа, который бы можно было ввести через иголку шприца в организм человека.

Мировые СМИ: ДНК-чипы - это технология, которую активно используют в медицине, но вот разработок по введению их через укол пока нет.

"А как насчет замедленной эфтаназии?"

Азим Кыргызбаев: Это тоже неправда. Такого понятия как "замедленная эфтаназия" нет. При эфтаназии человек умирает через несколько минут. Нынешние вакцины против коронавирусной инфекции производятся в условиях режима ЧС, однако метод разработки давно изучен как у инактивированной, так и у векторной вакцины. При разработке вакцины используют белок убитого SARS-CoV-2. В ее составе нет ядовитого вещества, только вспомогательные компоненты, которые выводятся из организма естественным путем через пот или мочу. Там остается только убитый S-протеин, на который и реагирует иммунитет, вырабатывая защитные антитела. Это вовсе не эфтаназия.

Мировые СМИ: Как оказалось, это чисто кыргызстанский миф

"Вакцины от COVID-19 могут встраиваться в ДНК и изменить его"

Азим Кыргызбаев: Нет, не могут. Если бы с помощью вакцины мы могли бы изменить ДНК или вживлять в нашу ДНК часть другой, то мы бы давно бы победили многие болезни, в том числе рак, заболевания, которые происходят на генном уровне. Даже в РНК-содержащих вакцинах используется убитый SARS-CoV-2, на него реагирует иммунитет и все выводится из организма естественным путем.

Мировые СМИ: Многих сбивает с толку сходство слов ДНК и мРНК и тот факт, что обе макромолекулы имеют отношение к генетической информации. Тем не менее, это не одно и то же. Совершим краткий экскурс в генетику: ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота - одна из трех основных макромолекул (две другие - РНК и белки), которая отвечает за хранение и передачу из поколения в поколение генетической программы развития живых организмов и хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из строительных блоков - нуклеотидов. Вторая основная макромолекула, РНК, - рибонуклеиновая кислота - также играет важную роль в кодировании, прочтении и регуляции генов. Кроме того, РНК несет ответственность за программирование синтеза белков в живых организмах, отвечая тем самым за фактическую реализацию "строительных планов" ДНК.

Генетический материал некоторых вирусов, в том числе вируса SARS-CoV-2, тоже представлен рибонуклеиновой кислотой, и вирусы используют это для размножения в клетках живых организмов. Но человеческий организм распознает захватчика по спайковому белку и создает Т-клетки (Т-лимфоциты) и антитела, уничтожающие вирус.

"Вакцины вызывают рак"

Азим Кыргызбаев: Не может быть такого. Если бы вакцины вызывали рак, то в мире больше миллиона людей, получающих вакцину, заболели бы онкозаболеваниями. Рак вызывают не вакцины, а образ жизни, загрязненная окружающая среда и так далее. Вакцины лишь защищают нас от инфекционных заболеваний.

Мировые СМИ: У некоторых пациентов после введения вакцин может наблюдаться увеличение или болезненность лимфоузлов. Кроме того, увеличение лимфоузлов может быть обнаружено при проведении медицинской визуализации и ошибочно принято за прогрессирование некоторых видов рака - в первую очередь рака молочной железы, рака головы и шеи, меланомы и лимфомы.

Важно знать, что все виды вакцин могут вызывать временное увеличение лимфоузлов. Это может свидетельствовать о том, что в организме, как и должно быть, вырабатываются антитела.

"Прививки от коронавируса повышают риск бесплодия у женщин"

Азим Кыргызбаев: Научного подтверждения этому нет. Никакие вакцины бесплодия не вызывают.

Мировые СМИ: Свой вердикт вынесло Британское общество по вопросам фертильности. "Нет никаких доказательств и теоретических оснований для утверждения, что какая-либо из вакцин против ковида влияет на фертильность женщин или мужчин", - говорится в заявлении этой организации.

"Иммунитет после перенесенного заболевания защищает лучше иммунитета после вакцины"

Азим Кыргызбаев: Иммунитет после перенесенного заболевания может упасть через месяц или через полгода. У каждого разный иммунный ответ. Поэтому лучше привиться и быть на 100% уверенным, что у него есть иммунный ответ на коронавирусную инфекцию.

Мировые СМИ: Нет гарантии того, что люди, у которых нет повышенного риска тяжелого течения ковида, перенесут легкую форму заболевания. Немало молодых и здоровых людей попадают в реанимацию и даже умирают.

Нельзя также забывать и о "постковидном синдроме" - длительных и тяжелых последствиях коронавирусной инфекции у уже переболевших людей. Хроническая усталость или системные поражения сосудов, относящиеся к самым частым признакам "постковида", могут встречаться даже у тех, кто переболел им в легкой форме.

"Из-за вакцины можно заболеть COVID-19"

Азим Кыргызбаев: После вакцинации человек может заболеть COVID-19, и он заразен. Но это происходит не из-за вакцинации. Сам факт получения прививки не делает человека заразным за счет введения в его организм вакцины. Однако после вакцинации человек может заболеть, вакцина не защищает его от такого риска

Мировые СМИ: После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. Они редки и в основном возникают у людей, не завершивших полный курс вакцинации и не соблюдавших рекомендованные меры предосторожности. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко, не имеют осложнений.



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